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В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса. Он может быть еще более заразным

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:17

В Великобритании обнаружили еще один, новый вариант коронавируса. Его диагностировали у двух туристов, вернувшихся недавно из ЮАР. Об этом сообщил Би-би-си.

По мнению ученых, этот штамм ранее был неизвестен. Как отмечает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, новый тип COVID-19 может оказаться более заразным, чем все прежние обнаруженные мутации.

Специалисты из ЮАР предполагают, что именно новый штамм вызвал в африканской стране рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим Великобритания приостановила авиасообщение с Южно-Африканской республикой.

Выявленный штамм, по словам вирусологов, имеет сходство с тех типом коронавируса, о котором минздрав Великобритании сообщал на прошлой неделе. Однако развивались эти мутации отдельно друг от друга.

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