«Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?»: Масло Черного Тмина выпустил новый клип

Казахстанский рэпер Айдын Закария, более известный под псевдонимом Масло Черного Тмина, выпустил новый клип на трек «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Ролик снял режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов, который уже работал с рэпером над видео «Неведомый мир». Новый клип пропитан духом бескрайней степи и первобытного шаманизма.
«Клип завершает прошлый альбом Айдына и открывает новую главу в его творчестве. Весь видеоряд связан с названием нового мини-альбома «Harith», одни из значений данного слова — «земледелец», «сторож». Клип отсылает нас к началу пути Айдына, его концовка является началом клипа «Intro», где пацаны на Волге закапывают ящик в лесу», — прокомментировал Сеитов.
В декабре у Масла Черного Тмина вышел EP «Harith». В него вошли пять треков, однако песня «Неведомый мир» не попала на пластинку.
В 2019 году казахстанский рэпер выпустил сразу два альбома: сольный «Kensshi» и совместный с Хаски «У». В 2018 году музыкант получил премию «Золотая горгулья» как лучший экспериментальный проект.