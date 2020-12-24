«Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?»: Масло Черного Тмина выпустил новый клип

Казахстанский рэпер Айдын Закария, более известный под псевдонимом Масло Черного Тмина, выпустил новый клип на трек «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Ролик снял режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов, который уже работал с рэпером над видео «Неведомый мир». Новый клип пропитан духом бескрайней степи и первобытного шаманизма.