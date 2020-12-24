Вышел выпуск «Давай поженимся!» со Славой Марлоу и Моргенштерном

На Первом канале вышел выпуск программы «Давай поженимся!», «женихом» в котором стал музыкант Слава Марлоу. В качестве его друга на шоу пришел Моргенштерн. Целиком выпуск можно посмотреть ютьюб-канале программы.

Лариса Гузеева призналась, что очень рада видеть музыкантов на «Давай поженимся!». «Я не верила, что год может так погано закончиться без какого‑то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось», — сказала гостям ведущая.

Гузеева в начале декабря выложила в инстаграм видео с Моргенштерном со съемок в студии. Фотографию с рэпером опубликовал и ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев.