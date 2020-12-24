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«Левада-центр»: каждый третий россиянин считает, что отравление Навального инсценировали

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:57

Большинство жителей России — 78% — слышали об отравлении Алексея Навального, пишет «Медуза» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». При этом 30% из них уверены, что это было инсценировкой, а еще 19% назвали случившееся «провокацией западных спецслужб».

Внимательно следят за ситуацией вокруг оппозиционера 17%. А тех, кто впервые услышал об отравлении, оказалось 20%. Еще 2% респондентов затруднились с ответом.

Версии о том, что покушения не было или это была провокация иностранных спецслужб, выбрали в основном люди старшего возраста, которые поддерживают президента России. Молодежь, внимательно следящая за делом и выступающая против действующего главы страны, выбрала вариант «попытка власти устранить оппонента». Однако доля тех, кто поддерживает эту версию, составила лишь 15%.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске и через два дня увезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но по составу близок к ним.

При этом Владимир Путин заявлял, что не видит причин для возбуждения уголовного дела. В начале декабря Bellingcat совместно с другими изданиями и Фондом борьбы с коррупцией опубликовали расследование о восьмерых сотрудниках ФСБ, которые следили за Навальным последние три года и, вероятно, были причастны к отравлению. Позже оппозиционер разместил запись телефонного разговора с одним из них. В ФСБ назвали разговор подделкой и провокацией западных спецслужб, а российские власти в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировали это так: «У больного мания величия. Говорят, он сравнивает себя с Иисусом».

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