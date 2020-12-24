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Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на митингах

Анастасия Цой
Сегодня в 16:36

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на митингах. Пакет поправок в административный кодекс подготовил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, автор нескольких резонансных законопроектов — например, о лишении свободы за клевету в интернете.

Законопроект повышает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов: с 500–1000 рублей до 2000–4000 рублей (до 20 тыс. рублей за повторное нарушение на митинге). В пояснительной записке говорится, что размер штрафа, который можно получить на сегодняшний день, «не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний». Кроме того, по законопроекту, можно получить до 15 суток ареста или до 120 часов обязательных работ.

Также законопроект ужесточает ответственность для организаторов митингов. Если они нарушат закон при сборе и расходовании средств или не отчитаются о них, то штраф составит до 20 тыс. рублей гражданам, до 40 тыс. должностным лицам и до 200 тыс. юридическим лицам. Вводится запрет на финансирование публичных мероприятий из иностранных источников.

Штрафовать предлагают и за незаконное использование пресс-карт на митингах. Сумма штрафа, если закон будет принят, составит от 20 до 30 тыс. рублей.

Вчера Госдума одобрила закон о лишении свободы за обвинение в сексуальном насилии, признанное клеветой, и за другие виды клеветы. В настоящее время клевета не наказывается реальным сроком. Однако Вяткин считает, что это надо изменить, так как Конституция гарантирует россиянам неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

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