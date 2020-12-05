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Ученые передали двум обезьянам изображение прямо в мозг с помощью импланта 17:10
В Петербурге задержали основателя движения «Перемен» Валерия Соловья 16:42
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Delivery Club временно сменил логотип на кота, чтобы «прогнать год крысы» 16:10
Дочь Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Она была единственным кандидатом 15:49
Робби Уилльямс создал новую группу 15:22
В Москве снова опечатали Adrenaline Stadium. На этот раз из‑за нарушений на концерте «Кипелова» 14:50
Мэттью Перри представил одежду с танцующим Чендлером. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом 14:23
opushkina/Instagram Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи
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Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Джеймсе Бонде ушел с молотка за 250 тыс. долларов 9:55
Too $hort/Instagram Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединились в рэп-группу
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Adrenaline Stadium снова опечатали, Снуп Догг собрал рэп-группу и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:44

В России за сутки выявили 28 782 заболевших коронавирусом — это новый рекорд. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 2 431 731.

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на антиковидную вакцину «Спутник V». Она составит 1942 рубля за два компонента препарата.

В Москве снова опечатали клуб Adrenaline Stadium. На этот раз из‑за коронавирусных нарушений на концерте группы «Кипелов».

Оксана Пушкина предложила создать Министерство демографии и семьи. Его целью станет обеспечение демографической безопасности России.

Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Одной из своих главных задач она видит продвижение этого вида спорта в регионах.

Под Красноярском задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье о теракте.

Постаматы PickPoint стали автоматически открывать ячейки с заказами. В компании объяснили это кибератакой.

Delivery Club временно сменил логотип на кота, чтобы «прогнать год крысы». А еще сервис подготовил для питомцев специальное меню с блюдами из тунца и креветок.

Мэттью Перри выпустил коллекцию одежды с танцующим Чендлером. Деньги от продажи пойдут на борьбу с коронавирусом.

Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Джеймсе Бонде продали на аукционе за 250 тыс. долларов. Речь идет о пистолете Walther PP.

В Snapchat появился фильтр, который делает человека в кадре похожим на персонажа Disney. Смотрится очень естественно!

Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединились в новую рэп-группу. Робби Уилльямс вместе с двумя исполнителями из Австралии тоже собирают музыкальный коллектив.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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