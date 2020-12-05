Delivery Club временно сменил логотип на кота, чтобы «прогнать год крысы»

Кот уже появился на иноке в приложении, фото профилей в соцсетях компании и на сумках некоторых курьеров. Вдобавок стал доступен доступен промокод «PROMOKOT» для заказов из перечня рыбных ресторанов. 10% с каждой покупки через промокод будут перечислены фонду «Добро Mail.ru» , и средства пойдут на помощь животным.

Delivery Club заменил в своем логотипе изображение страуса на кота. Об этом «Афише Daily» сообщили представители сервиса.

Сервис также подготовил специальное меню с блюдами для кошек вместе с рестораном «Много Лосося». В нем можно выбрать корм из тунца и креветки.

«Надеемся, что коты оценят наши старания и помогут прогнать год крысы», — заявили в компании.

Ранее Delivery Club совместно с сервисом «Елки от Варламова» запустил доставку новогодних деревьев. Пользователи могут заказать настоящие пихты Фрейзера разных размеров. Эти растения знакомы многим по голливудским фильмам.