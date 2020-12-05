Робби Уильямс создал новую группу

Британский певец Робби Уильямс заявил, что создает новую музыкальную группу. Об этом он сообщил во время трансляции в инстаграме, передает NME.

По его словам, он объединился с двумя авторами из Австралии, и они уже поработали над несколькими песнями. У коллектива пока нет названия.

«Маленький проект, над которым я работаю с парой моих друзей, Флинном Фрэнсисом и Тимом Меткалфом. Мы собираем группу», — сказал артист, уточнив что его новые песни выйдут не под его именем.

Уильямс заявил, что выступления коллектива будут проходить в нетрадиционных форматах. Он надеется, что сможет проводить рейвы, во время которых будут демонстрироваться художественные работы, созданные им во время карантина.

Это не первая группа Робби Уильямса. В 1990 году он начал музыкальную карьеру в бой-бэнде Take That, которую покинул пять лет спустя, чтобы начать успешную сольную карьеру.