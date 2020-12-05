В Snapchat появился фильтр, который превратит в персонажа Disney

Разработчики приложения Snapchat выпустили новый фильтр, который делает человека в кадре похожим на персонажа мультфильма Disney. С ним можно снимать как фото, так и видео.

В сентябре Snapchat выпустил фильтр, который превращает человека в персонажа аниме. Маска пользовалась невероятным успехом. За неделю она стала самой популярной на всех возможных платформах — ей воспользовались три миллиарда раз. До этого Snapchat уже не раз выпускал вирусные маски, например, фильтр, который придавал лицу в кадре стереотипно женские или мужские черты.

Новый, «диснеевский» фильтр называется Cartoon. Его можно найти или в поиске, который открывается нажатием на кнопку «Еще» или в ленте доступных фильтров — он находится где‑то справа от кнопки съемки.

Пока что пользователи удивляются, насколько естественно смотрится «диснеевский» фильтр.