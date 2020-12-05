Мэттью Перри представил одежду с танцующим Чендлером. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

Американский актер Мэттью Перри представил коллекцию одежды, на которой изображен его персонаж из сериала «Друзья», Чендлер. Об этом артист сообщил в инстаграме.

На сайте проекта можно заказать футболки, худи, бейсболки и кружки. На всех вещах помимо Чендлера нанесены фразы, отсылающиеся к шуткам героя шоу.