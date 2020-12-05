Мэттью Перри представил одежду с танцующим Чендлером. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

Американский актер Мэттью Перри представил коллекцию одежды, на которой изображен его персонаж из сериала «Друзья», Чендлер. Об этом артист сообщил в инстаграме.
На сайте проекта можно заказать футболки, худи, бейсболки и кружки. На всех вещах помимо Чендлера нанесены фразы, отсылающиеся к шуткам героя шоу.
«Что это, футболка из лимитированной серии? Всего через две недели выйдет коллекция моей одежды!» — написал Перри.
По его словам, средства от продажи вещей пойдет на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе против COVID-19.
В мае этого года в рамках запуска стримингового сервиса HBO Max должно было произойти воссоединение «Друзей», но съемки пришлось отложить из‑за пандемии коронавируса. Теперь специальный эпизод шоу начнут снимать в марте следующего года.