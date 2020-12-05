Хакеры взломали постаматы PickPoint. Из‑за атаки автоматически открылись ячейки с заказами

В работе сети постаматов PickPoint произошел сбой из‑за кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным организации, это первая в мире хакерская атака, направленная на постаматную сеть. В результате было взломано 2732 постамата — около 25% сети. Однако из‑за оперативного вмешательства большинство точек удалось отключить и заказы в них не были открыты.

PickPoint создала «Штаб оперативного реагирования», в который вошли как внутренние, так и приглашенные эксперты по данному вопросу. Сейчас проводятся восстановительные работы, решить проблему на 95% рассчитывают за выходные.

В компании подчеркнули, что полностью берут на себя ответственность по соблюдению интересов клиентов в данной ситуации и по каждому обращению обеспечат персональное решение.

В каких именно городах терминалы затронул сбой — неизвестно. Пользователи соцсетей рассказали о случаях в Москве, издание NGS сообщило об открывшихся ячейках постаматов в Новосибирске.