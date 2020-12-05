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Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:59

В России должно появиться министерство демографической и семейной политики, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его целью станет обеспечение демографической безопасности России, а задачами — сбор и анализ дополнительных демографических данных, без которых невозможно комплексное формирование семейной политики, пояснила Пушкина.

По ее словам, необходимо учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными на фоне своих основных задач. Среди них — рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнерских союзов и гомосексуальных пар, а также способность воспроизвести новое поколение и дать ему достойное образование.

Сейчас в России отражаются неполные статистические данные по важным для семейной политики социальным группам, отмечает Пушкина. Речь идет о матерях-одиночках и незарегистрированных семьях, количестве представителей ЛГБТ-сообщества и их влияния на демографию.

«В случае с геями, лесбиянками и трансгендерами ситуация еще печальнее, потому что об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно! Долгосрочная демографическая политика не может строиться вокруг понятий «благочестиво» и «грешно», в ее основе должно лежать беспристрастное понимание происходящих в обществе процессов», — заявила Пушкина.

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