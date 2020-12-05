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Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединились в рэп-группу

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:00

Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединили силы для создания новой рэп-группы. Об этом Too $hort рассказал в подкасте Serch Says.

Артист напомнил, что он и его коллеги последние пять лет делали совместные концерты, которые собирали каждый раз до 20-30 тысяч человек, в зависимости от размера арены. По его словам, во время карантина с ним созвонились Ice Cube и E-40, которые предложили ему записать альбом.

«Мы посидели и решили: «К черту, давайте приступим». После этого мы начали придумывать биты», — сказал Too $hort.

Рэпер отметил, что коллектив было легко собрать, потому что все сидели дома и имели доступ к домашним студиям. Too $hort заявил, что результаты их работы стоит ожидать в следующем году, и все анонсы будут позже.

Ранее Снуп Догг принял участие в рождественском шоу певицы Мэрайи Кэри «Magical Christmas Special», которое вышло 4 декабря на стриминговом сервисе Disney+. В нем также приняли участие певицы Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон, актриса Тиффани Хаддиш и рэпер Джермейн Дюпри.

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