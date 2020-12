Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединились в рэп-группу

Снуп Догг, Ice Cube, E-40 и Too $hort объединили силы для создания новой рэп-группы. Об этом Too $hort рассказал в подкасте Serch Says.

Артист напомнил, что он и его коллеги последние пять лет делали совместные концерты, которые собирали каждый раз до 20-30 тысяч человек, в зависимости от размера арены. По его словам, во время карантина с ним созвонились Ice Cube и E-40, которые предложили ему записать альбом.