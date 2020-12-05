Минздрав: предельная цена на вакцину «Спутник V» составит 1942 рубля

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Цена упаковки из пяти двухкомпонентных наборов вакцины составит 9710 рублей. Таким образом, комплект «Спутник V» обойдется в 1942 рубля.

Кузнецов уточнил, что вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной.

«Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Правительство включило ее в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Эффективность «Спутника V» оценивается в более чем 95%. В Москве с 5 декабря началась масштабная вакцинация этим препаратом. На первом этапе вакцину смогут получить только сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений.