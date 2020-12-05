В России выявили 28 782 заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 28 782 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель и на 1379 человек больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Вологодской, Ростовской областях и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 431 731. За последние сутки вылечились 27 644 человека, за все время — 1 916 396. За сутки умерли 508 пациентов, за все время — 42 684.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 65,9 млн человек, 1,5 млн из них умерли, 42,3 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (14,3 млн). Далее — Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,5 млн).