В России выявили 28 782 заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 28 782 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель и на 1379 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Вологодской, Ростовской областях и Хабаровском крае.