В Москве снова опечатали Adrenaline Stadium. На этот раз из‑за нарушений на концерте «Кипелова»

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium до решения суда из‑за нарушений мер профилактики коронавируса. Теперь площадке грозит штраф в 500 тыс. рублей либо закрытие на 90 суток.

По данным московского оперштаба, нарушения были допущены во время концерта группы «Кипелов». Мероприятие прошло 4 декабря.

В Роспотребнадзоре пояснили, что во время концерта в клубе не соблюдалась социальная дистанция, а люди находились в помещении без масок и перчаток.

Adrenaline Stadium опечатывают за несоблюдение антиковидных норм не в первый раз. В октябре инспекторы пришли в клуб незадолго до запланированного выступления группы «Дайте танк (!)».

Ранее суд оштрафовал на 480 тыс. рублей Ледовый дворец, где недавно прошли массовые концерты рэпера Басты. Администрацию комплекса признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.