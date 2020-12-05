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В Москве снова опечатали Adrenaline Stadium. На этот раз из‑за нарушений на концерте «Кипелова»

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:50

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium до решения суда из‑за нарушений мер профилактики коронавируса. Теперь площадке грозит штраф в 500 тыс. рублей либо закрытие на 90 суток.

По данным московского оперштаба, нарушения были допущены во время концерта группы «Кипелов». Мероприятие прошло 4 декабря.

В Роспотребнадзоре пояснили, что во время концерта в клубе не соблюдалась социальная дистанция, а люди находились в помещении без масок и перчаток.

Adrenaline Stadium опечатывают за несоблюдение антиковидных норм не в первый раз. В октябре инспекторы пришли в клуб незадолго до запланированного выступления группы «Дайте танк (!)».

Ранее суд оштрафовал на 480 тыс. рублей Ледовый дворец, где недавно прошли массовые концерты рэпера Басты. Администрацию комплекса признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

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