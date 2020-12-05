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Дочь Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Она была единственным кандидатом

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:49

Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Дочь министра обороны была единственным претендентом на этот пост, сообщает ТАСС.

Выборы руководства ФТР прошли в здании Олимпийского комитета страны в субботу, 5 декабря. За кандидатуру Шойгу, которую была предложена теперь уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, проголосовали единогласно.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала Шойгу. Одной из своих главных задач она назвала продвижение триатлона в регионах.

29-летняя Ксения Шойгу занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Еще она возглавляет «Лигу героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, и работает управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech.

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