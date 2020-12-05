Дочь Шойгу стала президентом Федерации триатлона России. Она была единственным кандидатом

Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Дочь министра обороны была единственным претендентом на этот пост, сообщает ТАСС.

Выборы руководства ФТР прошли в здании Олимпийского комитета страны в субботу, 5 декабря. За кандидатуру Шойгу, которую была предложена теперь уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, проголосовали единогласно.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала Шойгу. Одной из своих главных задач она назвала продвижение триатлона в регионах.

29-летняя Ксения Шойгу занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Еще она возглавляет «Лигу героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, и работает управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech.