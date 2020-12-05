Под Красноярском задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в отдел полиции

В селе Шалинское под Красноярском задержали мужчину, бросившего в местный отдел полиции бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел ночью 5 декабря. Глава Манского района Артем Черных заявил, что нападавший кинул два «коктейля Молотова». Телеграм-канал «Борус» сообщает о четырех бутылках.

Сосуд пробил стекло на втором этаже здания и начался пожар, из‑за чего выгорели несколько квадратных метров пола.

Подозреваемого поймали в течение часа. Мотивы его поступка выясняются. Из‑за случившегося в селе временно перекрыли несколько улиц. Огонь удалось быстро потушить, и никто не пострадал. Сейчас выясняются мотивы его поступка. В селе после случившегося временно перекрыли несколько улиц.

По данным ТАСС, задержанный 1989 года рождения имеет судимость. Ранее его штрафовали за то, что он разбил стелкла главного входа адимистрации района банками тушенки. Отмечается, что мужчину зовут Виталий Дрозденко, который якобы раньше служил в военной разведке. Свой поступок он объяснил ненавистью к полицейским.

Черных написал что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте.

Ранее в Воронеже на военном аэродроме Балтимор солдат-срочник с топором и автоматом напал на сослуживцев. Он отнял у одного из людей оружие, открыл стрельбу, после чего сбежал. Позже его задержала полиция.