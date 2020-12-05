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Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Джеймсе Бонде ушел с молотка за 250 тыс. долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:55

Пистолет Джеймса Бонда из фильма «Доктор Ноу» 1962 года ушел с молотка за 256 тыс. долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Прогнозируемая стоимость лота по оценкам аукционного дома Julien’s Auctions составляла от 150 до 200 тыс. долларов. Речь идет о пистолете Walther PP, который Бонд в исполнении Шона Коннери использовал в самой первой картине об агенте 007.

Джеймс Бонд сменил оружие в «Докторе Ноу», поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь заклинит. С тех пор пистолет Walther стал главным пистолетом знаменитого агента.

Британский актер Шон Коннери умер 31 октября. 25 августа Коннери исполнилось 90 лет.

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