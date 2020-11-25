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Смерть Диего Марадоны, первый сериал Ксавье Долана и другие новости дня 20:56 Дайджест
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xsyip/Twitter В Нидерландах уличные пепельницы начали переделывать в зарядные станции для электровелосипедов
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Дрейк захотел сыграть Барака Обаму в байопике. Бывший президент США поддержал его идею
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В России разработали законопроект об обязательной поддержке на смартфонах карт «Мир» 17:28
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Дайджест

Смерть Диего Марадоны, первый сериал Ксавье Долана и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:56

Умер легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона. Ему было 60 лет.

В России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса, умерли 507 человек — это новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 2 162 503.

Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом. У него зафиксировали легкую, начальную стадию заболевания.

Модель Анна Дурицкая рассказала о смерти Бориса Немцова. Она находилась рядом с политиком, когда его убили на Большом Москворецком мосту.

На Кубани суд оправдал мужчину, признавшегося в убийстве восьмилетней девочки. Присяжные посчитали описанные им события недосказанными.

В Москве курьера обстреляли из пневматического оружия за опоздание. Он задержался с доставкой на полчаса.

Шотландия первая в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными для всех женщин. Эта инициатива направлена на то, чтобы каждая девушка могла позволить себе средства гигиены.

Более 100 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии. Ни одно животное не удалось спасти.

Монеточка и Андрей Бебуришвили озвучили новую серию сериала Гринписа. Она посвящена Мировому океану.

Мужчина смог сбежать из КНДР в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор на границе. Он заявил, что раньше был гимнастом.

Аргентинский боец получил миллион долларов за чемпионский пояс. Эти деньги он потратил на еду для жителей своего родного города.

Ксавье Долан снимет свой первый сериал «Ночь, когда Логан проснулся». Он будет основан на одноименной театральной пьесе Мишеля Марка Бушара.

Netflix выложил документальный фильм о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе. В нем Роберт Де Ниро и Аль Пачино делятся деталями съемок гангстерской драмы.

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
поп
Елка
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Теги
Netflix
Люди
Диего Марадона
Борис Немцов
Ксавье Долан
Роберт де Ниро
Аль Пачино
Александр Ширвиндт
Анна Дурицкая
Мартин Скорсезе
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