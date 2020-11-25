Смерть Диего Марадоны, первый сериал Ксавье Долана и другие новости дня

Умер легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона. Ему было 60 лет.

В России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса, умерли 507 человек — это новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 2 162 503.

Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом. У него зафиксировали легкую, начальную стадию заболевания.

Модель Анна Дурицкая рассказала о смерти Бориса Немцова. Она находилась рядом с политиком, когда его убили на Большом Москворецком мосту.

На Кубани суд оправдал мужчину, признавшегося в убийстве восьмилетней девочки. Присяжные посчитали описанные им события недосказанными.

В Москве курьера обстреляли из пневматического оружия за опоздание. Он задержался с доставкой на полчаса.

Шотландия первая в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными для всех женщин. Эта инициатива направлена на то, чтобы каждая девушка могла позволить себе средства гигиены.

Более 100 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии. Ни одно животное не удалось спасти.

Монеточка и Андрей Бебуришвили озвучили новую серию сериала Гринписа. Она посвящена Мировому океану.

Мужчина смог сбежать из КНДР в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор на границе. Он заявил, что раньше был гимнастом.

Аргентинский боец получил миллион долларов за чемпионский пояс. Эти деньги он потратил на еду для жителей своего родного города.

Ксавье Долан снимет свой первый сериал «Ночь, когда Логан проснулся». Он будет основан на одноименной театральной пьесе Мишеля Марка Бушара.

Netflix выложил документальный фильм о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе. В нем Роберт Де Ниро и Аль Пачино делятся деталями съемок гангстерской драмы.