Художественного руководителя Московского театра сатиры и народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора театра Мамеда Агаева.

По словам Агаева, у Ширвиндта зафиксировали легкую, начальную стадию коронавируса. Сейчас худрук Московского театра сатиры находится в больнице. Агаев добавил, что заболела также и супруга Ширвиндта Наталья Белоусова.

Ранее телеканал «Рен-тв» писал, что народного артиста России доставили в больницу из дома. По данным телеканала, который не стал уточнять источники, у артиста дыхательная недостаточность, а врачи оценили его состояние как тяжелое. Ту же информацию приводит и «Пятый канал».

86-летний Ширвиндт снимался в таких картинах, как «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев» и «Вокзал для двоих». Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством». Александр Ширвиндт — отец телеведущего Михаила Ширвиндта.