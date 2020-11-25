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Модель Анна Дурицкая рассказала о смерти Бориса Немцова. Она была с политиком в момент его убийства

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:06

Украинская модель Анна Дурицкая рассказала в подробностях о том, что происходило в первые минуты после убийства российского политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. Она поделилась своим видением событий в интервью Дмитрию Гордону.

Дурицкая находилась на Большом Москворецком мосту вместе с Немцовым и стала свидетельницей его убийства. В тот день, по ее словам, они с Немцовым ужинали в Bosco Cafe в ГУМе, после чего Дурицкая предложила поехать политику домой на машине, но отказался и предложил пойти пешком. В этот день, утверждает модель, Немцов был взволнован и сказал ей, что за ним следят.

На мосту девушка услышала хлопки, но сначала приняла их за салют. Она поняла, что стреляют в Немцова, когда он схватил ее за руку. Дурицкая насчитала шесть выстрелов, по ее словам, это длилось «секунды». Обернувшись, она увидела быстро уезжающий от них автомобиль серого цвета.

«Я присела к Борису и до последнего думала, что это была чья-то злая шутка, и ему просто выстрелили в ногу и он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него пошла кровь», — рассказала модель.

После этого Дурицкая спросила Немцова, что ей делать, но он не отвечал ей. Тогда она, испугавшись того, что в нее тоже начнут стрелять, побежала по мосту. Девушка попросила у водителя стоящей неподалеку снегоуборочной машины вызвать скорую помощь, однако тот проигнорировал ее просьбу. Она набрала номер «скорой» сама.

По словам Дурицкой, Немцов умер на месте. Когда она вернулась к телу политика, рядом с ним стоял мужчина, который разглядывал его документы и телефон. Дурицкая опровергла мнение о том, что этот человек добил Немцова.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет (столько получил непосредственный убийца Немцова Заур Дадаев). Как утверждает гособвинение, преступники, часть из которых служила в чеченском батальоне «Север», готовили убийство несколько месяцев.

Организатор убийства политика так и не найден, на месте его гибели открыли мемориал. За пять лет существования он не раз подвергался нападениям.

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