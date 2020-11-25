Аргентинский боец получил миллион долларов за чемпионский пояс. И потратил его на еду для земляков

Аргентинский боец ММА Эмилиано Сорди, завоевавший в 2019 году чемпионский пояс в полутяжелом весе лиги PFL, потратил весь свой гонорар на еду для жителей своего родного города Рио-Куарто. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

За год Сорди победил пятерых соперников, взял сезон и выиграл плей-офф. Вместе с чемпионским поясом он получил чек на один миллион долларов. Его боец решил потратить на помощь тысячам людей, живущим в Рио-Куарто — маленьком городке, располагающемся в аргентинской провинции Кордова.

«Я из Рио-Куарто. Это очень маленький город. В нем около 180 тыс. жителей. Людям, живущим здесь, приходится очень туго. Здесь все очень плохо, плохая экономика. Ситуация обстоит ужасно», — рассказал Сорди.

В 2020 году пандемия нанесла ощутимый удар по и так не самой благополучной экономике города. Многие жители города столкнулись с голодом. Сорди профинансировал на средства из своего гонорара раздачу еды для своих земляков. Акция прошла с марта по август, благодаря ей были накормлены тысячи людей.

Сорди рассказал, что у него имелось специальное разрешение, выданное муниципалитетом: благодаря ему боец мог выходить на улицу несколько раз в неделю и разносить еду для нуждающихся.

«Мы начали кормить около 300 человек и дошли до того, что накормили 3000 человек. Так что с экономической точки зрения я не получил никакого удовольствия от своего приза в миллион долларов. Ничего не купил, в отпуск не съездил. Сидел дома, взаперти», — поделился Сорди.

Бойцу также разрешили пользоваться отдельным домом в его районе и большой кухней для приготовления еды. Он подолгу занимался этим вместе со своими друзьями. Иногда готовка занимала всю ночь. После этого благотворители упаковывали пищу, загружали в грузовики и ездили по разным районам города, где их уже ждали голодающие земляки.