перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix выложил документальный фильм о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе 11:58
Аргентинский боец получил миллион долларов за чемпионский пояс. И потратил его на еду для земляков 11:34
В России выявили 23 675 случаев коронавируса за сутки. 507 человек умерли — это новый рекорд 10:56
Sam Wild/Instagram Более 100 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Более 100 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии 10:42
Галлагеры против джентрификации в трейлере финального сезона «Бесстыжих» 10:40
На Кубани присяжные оправдали мужчину, признавшегося в убийстве восьмилетней девочки 9:56
Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом 9:37
Модель Анна Дурицкая рассказала о смерти Бориса Немцова. Она была с политиком в момент его убийства 9:06
Netflix удалил шоу стендап-комика Дэйва Шапелла по его же просьбе 4:10
THR/Twitter Ксавье Долан снимет свой первый сериал. Им станет драма «Ночь, когда Логан проснулся»
Ксавье Долан снимет свой первый сериал. Им станет драма «Ночь, когда Логан проснулся» 3:41
The Weeknd выпустил новый клип на песню «In Your Eyes» 2:54
«Чудо-женщина: 1984» выйдет в России после новогодних праздников 2:12
В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей магазина. Преступление может быть терактом 1:42
Умерла автор знаменитого учебника английского языка Наталья Бонк 1:18
wallesins/Twitter Би-би-си опубликовала топ-100 влиятельных женщин года. В нем — Светлана Тихановская и Юлия Цветкова
Би-би-си опубликовала топ-100 влиятельных женщин года. В нем — Светлана Тихановская и Юлия Цветкова 0:16
На Соломоновых островах заблокировали Facebook. В стране боятся киберзапугивания и клеветы Вчера в 23:29
Польский Vogue поддержал протесты против запрета абортов обложкой нового выпуска Вчера в 23:14
Элтон Джон запустил тикток-проект в поддержку Дня борьбы со СПИДом Вчера в 23:02
Премия «Грэмми» объявила номинантов Вчера в 22:37
medini108/Unsplash На вершине Эвереста станет легче дышать. Все из‑за климатического кризиса
На вершине Эвереста станет легче дышать. Все из‑за климатического кризиса Вчера в 22:30
Отключить рекламу

Аргентинский боец получил миллион долларов за чемпионский пояс. И потратил его на еду для земляков

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:34

Аргентинский боец ММА Эмилиано Сорди, завоевавший в 2019 году чемпионский пояс в полутяжелом весе лиги PFL, потратил весь свой гонорар на еду для жителей своего родного города Рио-Куарто. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

За год Сорди победил пятерых соперников, взял сезон и выиграл плей-офф. Вместе с чемпионским поясом он получил чек на один миллион долларов. Его боец решил потратить на помощь тысячам людей, живущим в Рио-Куарто — маленьком городке, располагающемся в аргентинской провинции Кордова.

«Я из Рио-Куарто. Это очень маленький город. В нем около 180 тыс. жителей. Людям, живущим здесь, приходится очень туго. Здесь все очень плохо, плохая экономика. Ситуация обстоит ужасно», — рассказал Сорди.

В 2020 году пандемия нанесла ощутимый удар по и так не самой благополучной экономике города. Многие жители города столкнулись с голодом. Сорди профинансировал на средства из своего гонорара раздачу еды для своих земляков. Акция прошла с марта по август, благодаря ей были накормлены тысячи людей.

Сорди рассказал, что у него имелось специальное разрешение, выданное муниципалитетом: благодаря ему боец мог выходить на улицу несколько раз в неделю и разносить еду для нуждающихся.

«Мы начали кормить около 300 человек и дошли до того, что накормили 3000 человек. Так что с экономической точки зрения я не получил никакого удовольствия от своего приза в миллион долларов. Ничего не купил, в отпуск не съездил. Сидел дома, взаперти», — поделился Сорди.

Бойцу также разрешили пользоваться отдельным домом в его районе и большой кухней для приготовления еды. Он подолгу занимался этим вместе со своими друзьями. Иногда готовка занимала всю ночь. После этого благотворители упаковывали пищу, загружали в грузовики и ездили по разным районам города, где их уже ждали голодающие земляки.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить