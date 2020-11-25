В Москве курьера обстреляли за опоздание

В Пресненском районе Москвы обстреляли курьера, опоздавшего с доставкой на полчаса. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва на районе».

Курьер вез заказ на Трехгорный Вал. Прибыв на место, он попросил извинений у заказчика, но тот отказался входить в положение. Вместо этого клиент обстрелял доставщика из пневматического оружия, отобрал пакет с заказом и заперся в квартире.

После инцидента курьер рассказал о случившемся менеджеру, и тот настоял на том, чтобы работник вернулся к клиенту и потребовал деньги назад. Полиция сейчас проводит проверку по факту инцидента. У обидчика изъяли оружие и составили протокол. Стоимость заказа составляла 1400 рублей.

В ноябре сервис доставки еды Delivery Club начал скрывать реальные номера клиентов в курьерском приложении. Если курьеру нужно будет связаться с заказчиком, система сгенерирует подменный номер, который будет действовать только во время выполнения заказа.

Такую меру предприняли после того, как пользовательница Delivery Club рассказала, что курьер сервиса приставал к ее подруге. Он спрашивал, может ли он «зайти на полчасика», чтобы «провести вместе время», когда ее муж уйдет из дома.

Позже стало известно о еще одном случае некорректного поведения доставщика. Он писал 11-летней девочке, сделавшей заказ, что хочет «подружиться» и знает, что она несовершеннолетняя.