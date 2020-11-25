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Монеточка и Андрей Бебуришвили озвучили новую серию сериала Гринписа. Она посвящена мировому океану

Анастасия Цой
Сегодня в 16:17

Вышла пятая серия сериала «РРРеакция» от российского отделения Гринписа. Как рассказали «Афише Daily» представители проекта, ее озвучили певица Монеточка и комик Андрей Бебуришвили.

Эпизод посвящен влиянию климатического кризиса на мировой океан. «Океан занимает больше 70% поверхности Земли. Это дом для миллионов растений и животных, а также регулятор климата нашей планеты. Что же происходит с этой огромной системой во времена климатического кризиса, вызванного одним-единственным видом — человеком?» — таким вопросом задаются авторы проекта. Посмотрев серию, вы узнаете ответ на него, а также поймете, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Из‑за климатического кризиса сокращается разнообразие и численность морских обитателей. Одни виды мигрируют в другие районы океана, вторые адаптируются, а третьи вымирают. Все эти процессы происходят быстро и масштабно», — говорит Монеточка.

За выходом новых серий можно следить на сайте проекта «РРРеакция» и в группе Гринписа в «ВКонтакте». Кроме того, на сайте можно прочитать ответы на вопросы о климатическом кризисе и интервью с медийными лицами проекта.

Предыдущие серии озвучивали актриса Варвара Шмыкова, актеры Юра Борисов (с ним мы поговорили об экологических проблемах и сериале) и Никита Ефремов, музыкант Илья Лагутенко и ведущая Мария Ивакова.

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