Шотландия первая в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными для всех женщин

В Шотландии приняли закон о том, чтобы сделать бесплатными для всех женщин в стране средства гигиены при менструации. Об этом сообщила премьер-министр Никола Стерджен в твиттере.

Парламент в Эдинбурге принял закон 24 ноября. Он был одобрен единогласно. Предложила его изначально депутатка Моника Леннон.

Согласно закону, прокладки и тампоны признаются товаром базовой необходимости. Женщины и девушки смогут получать их бесплатно в аптеках, культурно-спортивных центрах и молодежных клубах. Дополнительными гигиеническими средствами снабдят туалеты школ и университетов.

Решение приняли в рамках борьбы с period poverty — ситуации, когда женщины из малообеспеченных семей не в состоянии купить себе средства гигиены. По разным оценкам, девушки в стране тратят от 8 до 13 фунтов в неделю на прокладки и тампоны (от 800 до 1300 рублей). Такие траты могут позволить себе не все.

Как пишет Би-би-си, пока непонятно, как конкретно закон будут вводить в действие. Он начнет функционировать в течение двух лет с момента принятия парламентом.

«Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным продуктам для всех, кто в них нуждается», — прокоментировала принятие закона Стерджен.

Изначально шотландские власти планировали распространять прокладки и тампоны так же, как презервативы, которые жители страны могут получить в аптеках, учебных заведениях, медицинских учреждениях или по письменному запросу. Потом такой вариант отклонили.