Более 100 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Сотрудники департамента по защите природы прибыли на остров и обнаружили трупы 97 черных дельфинов и трех дельфинов-афалин. Еще 26 млекопитающих были живы, но их пришлось усыпить — они слишком долго находились на суше и не смогли бы вернуться в море.

Более 100 дельфинов выбросились на берег архипелага Чатем, расположенного в 680 км к юго-востоку от Новой Зеландии. Все животные погибли, сообщает Radio New Zealand.

Местный житель и морской фотограф Сэм Уайлд, оказавшийся на острове вместе с сотрудниками служб, объяснил, что архипелаг Чатем — отдаленное место и вокруг не так много людей. И когда дельфинов обнаружили, радиозвонок был передан всего нескольким людям.

На сайте департамента по защите природы говорится, что эти острова — «горячая точка» выброса дельфинов и китов на берег. Самый крупный зарегистрированный случай произошел в 1918 году, когда на пляжах Чатемских островов оказалась 1000 млекопитающих.

В начале ноября более сотни черных дельфинов гринд выбросились на берег Шри-Ланки. Животных удалось вернуть в океан силами военно-морского флота при поддержке местных жителей. Млекопитающие начали выбрасываться на пляж Панадура в 25 км к югу от столицы Коломбо, 2 ноября незадолго до сумерек и в течение часа их число увеличилось примерно до 120 особей. Двоих дельфинов спасти не удалось.