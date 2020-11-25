Ксавье Долан снимет свой первый сериал. Им станет драма «Ночь, когда Логан проснулся»

Канадский режиссер Ксавье Долан снимет свой первый сериал для Canal+, Quebecor Content и Studiocanal. Им станет пятисерийная франкоязычная драма «Ночь, когда Логан проснулся», сообщил The Hollywood Reporter.

Сериал поставят на основе одноименной театральной пьесы, написанной драматургом Мишелем Марком Бушаром. Съемки шоу начнутся в марте 2021 году, премьера драмы намечена на 2022 год. Долан выступит в проекте и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер.

Сопродюсерами сериала также станут Нэнси Грант и Жасмир Лемуан. Роли в теледраме исполнят актеры, которые ранее играли в пьесе: Жюли Ле Бретон, Магали Лепин-Блондо, Эрик Бруно, Патрик Ивон и Джулианна Коте. Одного из персонажей сыграет сам Долан.

Действие психологического триллера развернется в начале 1990-х годов. В центре истории окажутся подростки Жюль и Логан, а также сестра Жюля Мими. Когда Логан изнасилует Мими, их дружбе придет конец. Спустя три десятилетия герои вновь встретятся, чтобы обнаружить спрятанные глубоко в прошлом секреты.

В прошлом году Ксавье Долан выпустил фильм «Матиас и Максим». По этому случаю «Афиша Daily» поговорила с режиссером о критике, дружбе, маскулинности и франглише.