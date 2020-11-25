В России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 651 случай меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской областях и республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской области и Хабаровском крае.