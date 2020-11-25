В России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 651 случай меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской областях и республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 162 503. За сутки вылечились 25 748 человек, за все время — 1,66 млн. За сутки умерли 507 пациентов — это новое рекордное значение. За весь период скончались 37 538 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 59,7 млн человек, 1,4 млн из них умерли, 38,2 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12,5 млн). Далее — Индия (9,2 млн), Бразилия (6,1 млн) и Франция (2,2 млн).