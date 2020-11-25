Из КНДР в Южную Корею сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через трехметровый забор на границе

Мужчина, который в начале ноября сбежал из КНДР в Южную Корею, пересек границу, перепрыгнув через трехметровый забор. По его словам, раньше он был гимнастом, пишет The Korea Harold со ссылкой на источник.

Сейчас власти Сеула расследуют способы и мотивы побега. Северокореец средних лет и невысокого роста рассказал, что ему удалось пересечь границу таким методом, поскольку раньше он занимался спортивной гимнастикой. Чтобы доказать это, мужчине пришлось дважды перепрыгнуть через забор.

По данным газеты Chosun Ilbo, для прыжка на границе гимнаст использовал железный шест. Пограничники не нашли следов механического воздействия на забор, однако заметили, что колючая проволока была «прижата» сверху.

Власти считают, что легкий вес мужчины и его опыт в гимнастике могли помочь побегу. Военные пока не смогли выяснить, почему не сработали сенсорные датчики.

Житель Северной Кореи пересек границу в районе уезда Косон провинции Канвондо 3 ноября. Южнокорейские военные задержали его спустя 14 часов. Он был одет в гражданскую одежду и заявил, что ищет убежища.