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Netflix выложил документальный фильм о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:58

Netflix опубликовал документальный фильм о создании фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В картине Скорсезе, состава и продюсеры делятся деталями разработки и съемок «Ирландца», а участники актерского подробно описывают своих персонажей и раскрывают подробности о реальных личностях, на которых основаны герои проекта.

Исполнивший роль центрального персонажа в ленте Роберт Де Ниро напомнил, что в период работы над незаконченным фильмом «Frankie Machine» он посоветовал Скорсезе прочитать книгу «I Heard You Paint Houses» Чарльза Брандта, которая в итоге легла в основу «Ирландца». Сам Брандт также выступил спикером в документалке и поделился подробностями о Фрэнке Ширане, который послужил прообразом главного героя произведения.

Гангстерская драма «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Харви Кейтелем вышла на Netflix в прошлом году 27 ноября. Своими мыслями о картине на «Афише Daily» поделился Станислав Зельвенский.

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