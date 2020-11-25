Умер Диего Марадона

Один из самых ярких моментов в карьере футболиста — чемпионат мира 1986 года, во время которого он привел сборную Аргентины к победе и стал лучшим игроком турнира. В матче с Англией Марадона забил два гола, один из которых был признан лучшим в истории чемпионатов мира.