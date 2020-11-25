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Умер Диего Марадона

Анастасия Цой
Сегодня в 19:28

Умер Диего Марадона — бывший аргентинский футболист и тренер, чемпион мира-1986, автор лучшего гола в истории чемпионатов мира. Об этом сообщило издание CNN Brazil.

Адвокат Марадоны рассказал, что причиной смерти стал сердечный приступ. Легендарному футболисту было 60 лет.

Один из самых ярких моментов в карьере футболиста — чемпионат мира 1986 года, во время которого он привел сборную Аргентины к победе и стал лучшим игроком турнира. В матче с Англией Марадона забил два гола, один из которых был признан лучшим в истории чемпионатов мира.

Марадона дважды выигрывал чемпионат Италии в составе «Наполи». Также он играл за «Барселону». А после был тренером сборной Аргентины, а с 2019 года — аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

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