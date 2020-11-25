На Кубани присяжные оправдали мужчину, признавшегося в убийстве восьмилетней девочки

В Краснодарском краевом суде присяжные оправдали мужчину, который признался в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщается на сайте суда.

В июне 2016 года житель поселка Звезда отвез восьмилетнюю падчерицу к дому и высадил на дороге, после чего она пропала. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело. О девочке не было никакой информации несколько лет, пока в январе 2020 года в одном из соседних населенных пунктах на зданиях не появились надписи с координатами местонахождения ребенка.

Следователи осмотрели участок и нашли кости, после чего по подозрению в убийстве задержали 63-летнего жителя который признался, что именно он совершил преступление и оставлял надписи на стенах. По его словам, 20 июня девочка несколько раз забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Он решил прогнать школьницу и ударил ее молотком по голове, от чего девочка скончалась. Мужчина вывез на машине тело в соседний населенный пункт и закопал его в поле.

На суде присяжные, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитали события, описанные в обвинительном заключении, не раскрытыми полностью. После вынесения вердикта обвиняемого освободили из‑под стражи в зале суда. На основании оправдательного вердикта суд позже вынесет приговор.

В этом году Бугульминский городской суд повторно оправдал жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорили к исправительным работам на 8 месяцев, но от выполнения освободили, зачтя то время, которое он провел под домашним арестом и в СИЗО.