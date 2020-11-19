Депутаты против YouTube, главный репродуктолог против абортов и другие новости дня

В России впервые выявили более 23 тыс. новых случаев коронавируса. Количество смертей за день тоже рекордное — 464. Зарегистрированных пациентов в стране уже больше 2 млн.

В Госдуму внесли законопроект против цензуры зарубежных платформ в отношении российских медиа. В случае принятия он позволит блокировать Facebook, YouTube и Twitter.

Министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина задержали по подозрению в афере с древесиной. По данным следствия, он, работая в Минобороны, организовал масштабную вырубку леса, который продавали в Китай.

Суд оправдал бывшего главу ярославской колонии и его заместителя по делу о пытках заключенного. Остальные 11 фигурантов получили от трех до четырех с лишним лет лишения свободы.

Главный репродуктолог Минздрава предложил убрать аборты из системы ОМС и создать «абортарии» на базе ФСИН. В самом министерстве эту идею не поддержали.

Петербургский депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехала полиция, допрашивала в течение часа и составила протокол.

В Красноярском крае сельский театр запустил краудфандинг на ремонт туалета. Необходимую сумму — 300 тыс. рублей — удалось собрать за три дня.

Сеть «Республика» будет работать по франшизе. Ее магазины передадут партнерам, а сама компания сосредоточится на онлайн-продажах.

Jager Music Awards объявила победителей 2020 года. Артистом года признали Хаски, треком года — «Плачу на техно», остальных лауреатов можно посмотреть здесь.

Баста показал тизер клипа «ГотеММосква» со своего грядущего альбома. Релиз пластинки намечен на 20 ноября.

Netflix выпустил трейлер документального сериала «Voices of Fire», спродюсированного Фарреллом Уильямсом. Его премьера — уже завтра. А в феврале на сервисе выйдет черно-белая драма «Малькольм и Мари» с Зендаей и Джоном Вашингтоном.

Писатель Питер Уоттс, биолог-геронтолог Обри Ди Грей и геймдизайнер Джейн Макгонигал станут хедлайнерами Московского международного киберфестиваля Rukami. Он пройдет с 28 по 29 ноября в новом формате — онлайн и офлайн на более чем 100 площадках по всей стране.