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Новости
Slowthai анонсировал новый альбом и выпустил трек «nhs» 21:08
В Екатеринбурге оштрафовали создательницу паблика для ЛГБТ-знакомств 20:34
Депутаты против YouTube, главный репродуктолог против абортов и другие новости дня 20:34 Дайджест
Serge Serebro/Naviny.by ЕС введет санкции против белорусских компаний, финансирующих режим Лукашенко
ЕС введет санкции против белорусских компаний, финансирующих режим Лукашенко 20:28
Лиза Громова проведет онлайн-концерт из троллейбуса 19:48
Сиа анонсировала новый альбом и выпустила песню «Hey Boy» 18:59
Сеть «Республика» будет работать по франшизе. Ее магазины передадут партнерам 18:36
В России изменят порядок выплат больничных и пособий по материнству 18:06
Lionsgate Movies/YouTube Посмотрите трейлер фильма «Поступь хаоса» по одноименному роману Патрика Несса
Посмотрите трейлер фильма «Поступь хаоса» по одноименному роману Патрика Несса 18:04
Тюменского блогера Кунгурова обвинили в призывах к терроризму. Сейчас он находится за рубежом 17:34
В России предложили убрать аборты из ОМС и создать «абортарии» в системе ФСИН. Минздрав против 17:18
Московский международный киберфестиваль Rukami объявил хедлайнеров 17:08
КГБ Беларуси внес создателей «Нехты» в список террористов. Они единственные белорусы в нем 16:59
Сельский театр запустил краудфандинг на туалет и собрал 300 тыс. всего за три дня 16:25
JagerVibes/«ВКонтакте» Хаски, «Плачу на техно» и Mutabor: Jager Music Awards объявила победителей
Хаски, «Плачу на техно» и Mutabor: Jager Music Awards объявила победителей 15:58
Бывшего чиновника Минобороны задержали по подозрению в крупной афере с древесиной 15:54
Баста показал тизер клипа «ГотеММосква» со своего грядущего альбома 14:55
Суд оправдал бывшего главу ярославской колонии и его заместителя по делу о пытках заключенного 14:44
В Петербурге депутат порвал фото Путина, которым заменили портрет Пушкина. К нему приехала полиция 14:35
Депутаты предложили блокировать Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ 13:05
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Дайджест

Депутаты против YouTube, главный репродуктолог против абортов и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

В России впервые выявили более 23 тыс. новых случаев коронавируса. Количество смертей за день тоже рекордное — 464. Зарегистрированных пациентов в стране уже больше 2 млн.

В Госдуму внесли законопроект против цензуры зарубежных платформ в отношении российских медиа. В случае принятия он позволит блокировать Facebook, YouTube и Twitter.

Министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина задержали по подозрению в афере с древесиной. По данным следствия, он, работая в Минобороны, организовал масштабную вырубку леса, который продавали в Китай.

Суд оправдал бывшего главу ярославской колонии и его заместителя по делу о пытках заключенного. Остальные 11 фигурантов получили от трех до четырех с лишним лет лишения свободы.

Главный репродуктолог Минздрава предложил убрать аборты из системы ОМС и создать «абортарии» на базе ФСИН. В самом министерстве эту идею не поддержали.

Петербургский депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехала полиция, допрашивала в течение часа и составила протокол.

В Красноярском крае сельский театр запустил краудфандинг на ремонт туалета. Необходимую сумму — 300 тыс. рублей — удалось собрать за три дня.

Сеть «Республика» будет работать по франшизе. Ее магазины передадут партнерам, а сама компания сосредоточится на онлайн-продажах.

Jager Music Awards объявила победителей 2020 года. Артистом года признали Хаски, треком года — «Плачу на техно», остальных лауреатов можно посмотреть здесь.

Баста показал тизер клипа «ГотеММосква» со своего грядущего альбома. Релиз пластинки намечен на 20 ноября.

Netflix выпустил трейлер документального сериала «Voices of Fire», спродюсированного Фарреллом Уильямсом. Его премьера — уже завтра. А в феврале на сервисе выйдет черно-белая драма «Малькольм и Мари» с Зендаей и Джоном Вашингтоном.

Писатель Питер Уоттс, биолог-геронтолог Обри Ди Грей и геймдизайнер Джейн Макгонигал станут хедлайнерами Московского международного киберфестиваля Rukami. Он пройдет с 28 по 29 ноября в новом формате — онлайн и офлайн на более чем 100 площадках по всей стране.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
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Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
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«Пульс» (онлайн-трансляция)
Новая композиторская музыка без экстремизма
рок
Глеб Самойлов и The Matrixx
Декадансные истории с синтезаторами и EBM
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