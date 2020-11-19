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Депутаты предложили блокировать Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:05

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект по противодействию цензуре российских медиа на таких платформах, как Twitter, Facebook и YouTube. Документ наделяет Роскомнадзор правом полного или частичного ограничения доступа к этим ресурсам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что среди СМИ, которые подверглись цензуре на иностранных интернет-площадках, оказались Russia Today, РИА «Новости» и «Крым 24».

Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». В случае принятия законопроекта Генпрокуратура сможет присвоить такой статус владельцам определенных сайтов.

Роскомнадзор сможет замедлять трафик платформ, ограничивающих доступ к медиа, или полностью их блокировать. Штраф за «цензуру против российских СМИ» составит до трех млн рублей, пишет РИА «Новости».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения против ютьюб-канала «Соловьев Live» журналиста Владимира Соловьева. По данным ведомства, с октября ютьюб-ролики Соловьева перестали попадать в раздел «В тренде», хотя раньше они оказывались там регулярно.

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