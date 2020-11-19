Сельский театр запустил краудфандинг на туалет и собрал 300 тыс. всего за три дня

В Красноярском крае Мотыгинский драматический театр всего за несколько дней собрал 300 тыс. рублей на ремонт туалета. Кампания по сбору средств запущена на платформе Planeta.ru.

14 ноября краудфандинг объявил художественный руководитель драмтеатра Дмитрий Турко. Он рассказывал изданию Znak.com, что идея организовать сбор денег на площадке Planeta.ru возникла после того, как туалет в здании театра закрыли из‑за отсутствия септика. В результате актерам пришлось справлять нужду на улице.

«На репетициях девочки периодически гуськом бегали по морозу в туалет. Я понял, что с этим надо что‑то делать», — говорил он. При этом местные власти отказались помогать театру, сославшись на дефицит бюджета.

Необходимая сумма в 300 тыс. рублей на Planeta.ru была собрана всего за три дня. Кампания продолжится до конца февраля, сейчас театру пожертвовали уже больше 355 тыс. рублей.

По словам Туркова, ремонт туалета — лишь первый этап проекта по развитию театра.

«Как мы говорили ранее, дело не только в туалете. И даже не только в том, чтобы в целом привести в порядок здание нашего театра. Наши сверхцели — это создание на базе театра международного культурного центра Мотыгино и возрождение региона. Наш театр — это главный оплот культуры Мотыгинского района. Поэтому спасти театр — значит спасти район», — заявил худрук театра.

Как рассказали Strelka Mag в пиар-службе Planeta.ru, кампания стала известной благодаря фотографу Дмитрию Маркову — он рассказал о ней в своем инстаграме. «Оттуда пришло много участников. И да, кампания стала вирусной, о ней рассказали многие СМИ», — рассказала пиар-директор площадки Наталья Игнатенко.