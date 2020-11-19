В России предложили убрать аборты из ОМС и создать «абортарии» в системе ФСИН. Минздрав против

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил создать «абортарии» в системе ФСИН и проводить операции по прерыванию беременности только там. С такой инициативой специалист выступил в ходе разговора с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением», — заявил Аполихин.

По его мнению, нужно перестать называть аборты медпомощью, а специалистов, которые их проводят, врачами. Необходимо создать «абортарии», где будут работать «абортмахеры» с медицинским образованием. Аполихин считает, что заставлять медиков участвовать «в греховном (для верующих людей) деле, в убийстве» нельзя, у них должно быть право выбора.

Минздрав идею главного репродуктолога не поддержал. «Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На данный момент операция по прерыванию беременности входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых ОМС за счет бюджета. Согласно закону, аборт можно сделать бесплатно на сроке до 12 недель по желанию женщины и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям. В некоторых регионах существуют временные запреты на прерывание беременности («дни тишины»).