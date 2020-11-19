Московский международный киберфестиваль Rukami объявил хедлайнеров

Московский международный киберфестиваль Rukami, который пройдет 28–29 ноября, объявил хедлайнеров. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В мероприятии примут участие писатель Питер Уоттс, биолог-геронтолог Обри Ди Грей и Джейн Макгонигал, автор игры SuperBetter, которая сейчас помогает людям справляться с болезнями и депрессией. К фестивалю присоединятся разработчик видеоигр Ричард Гэрриот, известный геймерам как Lord British, писатель и журналист Джеффри Клугер, а также молодые изобретатели Энн Макосински и Фионн Феррейра.

Встреча пройдет в новом формате. Это будет масштабный квест с погружением в интерактивное кино о вселенной города будущего Метаполис. Гости станут полноценными участниками программы. В рамках мероприятия пройдут прямые включения из Германии, Нидерландов, Испании, Италии, США и Канады.