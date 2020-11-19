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Московский международный киберфестиваль Rukami объявил хедлайнеров

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:08

Московский международный киберфестиваль Rukami, который пройдет 28–29 ноября, объявил хедлайнеров. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В мероприятии примут участие писатель Питер Уоттс, биолог-геронтолог Обри Ди Грей и Джейн Макгонигал, автор игры SuperBetter, которая сейчас помогает людям справляться с болезнями и депрессией. К фестивалю присоединятся разработчик видеоигр Ричард Гэрриот, известный геймерам как Lord British, писатель и журналист Джеффри Клугер, а также молодые изобретатели Энн Макосински и Фионн Феррейра.

Встреча пройдет в новом формате. Это будет масштабный квест с погружением в интерактивное кино о вселенной города будущего Метаполис. Гости станут полноценными участниками программы. В рамках мероприятия пройдут прямые включения из Германии, Нидерландов, Испании, Италии, США и Канады.

© Московский международный киберфестиваль Rukami

Гостей ждет вечерняя музыкальная шоу-программа, десятки мастер-классов от ведущих российских и зарубежных деятелей, выставка изобретений финалистов Всероссийского конкурса проектов Rukami кружкового движения НТИ и технологические wow-объекты. Кроме того, для участников подготовлены специальные активности на более чем 100 площадках технического творчества по всей стране.

Rukami собирает технологических энтузиастов из России и зарубежья, объединяет лучшие практики и форматы. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для руководителей кружков, которая позволяет им привлекать новую аудиторию и формировать свое сообщество. Фестиваль включает в себя серию региональных мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых участники представляют в Москве.

Принять участие могут все желающие бесплатно. На сайте уже открыта регистрация.

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