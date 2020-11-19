Сеть «Республика» будет работать по франшизе. Ее магазины передадут партнерам

Сеть книжных магазинов «Республика», ранее объявившая о банкротстве, передаст свои магазины партнерам по лицензионному соглашению. Об этом говорится в заявлении компании, пишет ТАСС.

«Республика» откажется от собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по франшизе. Восемь магазинов компании в Москве и один в Екатеринбурге уже перешли под управление партнеров. В «Республике» сказали, что им поступают предложения об открытии магазинов под их брендом и в других регионах.

Кроме того, сеть решила сконцентрироваться на онлайн-продажах. Содержание собственной розницы в условиях падения трафика из‑за пандемии стало невозможным. Эти шаги, по мнению руководства компании, позволят сохранить бренд на книжном рынке.

Коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева сказала, что компания не собирается стандартизировать формат магазинов. Руководство сети обсудило с партнерами и закрепило основные принципы бренда, но конкретных поставщиков и формат точек франчайзи могут выбирать самостоятельно.

«Партнер может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению. В частности, у партнера в Москве есть план по дальнейшему развитию сети и те возможности, которых мы, к сожалению, на текущий момент уже не имеем», — пояснила Яковлева.

Московские магазины продолжат работать как пункты самовывоза интернет-магазина «Республика». Такая интеграция сохранится как минимум в существующих на данный момент точках, обещают в сети.

«Республика» столкнулась с финансовыми проблемами в начале весны, еще до пандемии коронавируса, — тогда компания начала предупреждать поставщиков, что не может расплатиться с ними. Ситуация ухудшилась из‑за простоя — с конца марта до начала июня все розничные магазины сети были закрыты в условиях пандемии. Интернет-магазин не смог компенсировать убытки.

В конце октября «Республика» заявила о невозможности расплатиться с поставщиками, так как трафик после карантина сильно упал. 17 ноября компания подала иск о своем банкротстве.