В России за сутки выявили больше 23 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 015 608. За сутки вылечились 25 573 человек, за все время — 1,5 млн. За сутки умерли 463 пациента — это тоже рекордный показатель. За весь период скончались 34 850 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 56,2 млн человек, 1,34 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,5 млн). Далее Индия (8,9 млн), Бразилия (5,9 млн) и Франция (2,1 млн).