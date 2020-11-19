В России за сутки выявили больше 23 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.