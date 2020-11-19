перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Союзмультфильм» проводит кастинг на озвучку нового персонажа из «Ну, погоди!». Им стал Котенок 11:58
На Камчатке мужчина с инвалидностью нарочно затопил соседей. Так он хотел напомнить о себе соцслужбе 11:20
В России за сутки выявили больше 23 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд 11:08
Disney отказался платить автору новелизаций «Звездных войн» и «Чужого»
Disney отказался платить автору новелизаций «Звездных войн» и «Чужого» 10:36
Россия потратит 65 млрд рублей на высокоскоростной интернет в Арктике 10:25
Netflix выпустил трейлер документального сериала «Voices of Fire». Шоу спродюсировал Фаррелл Уильямс 9:55
Рэпер Нелли сыграет Чака Берри в байопике о Бадди Холли 9:42
«Одноклассники» и «ВКонтакте» открыли проект для тех, кто ищет работу в период пандемии 8:55
Theibudo/Twitter Netflix выпустит в феврале черно-белую драму «Малькольм и Мари» с Зендаей
Netflix выпустит в феврале черно-белую драму «Малькольм и Мари» с Зендаей 4:26
Билли Портер снимет свой первый фильм в качестве режиссера 3:51
Московское кафе «Сюр» обвинили в расизме из‑за публикации с азиатскими туристами 3:05
В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Рождество и Новый год из‑за COVID-19 1:50
На «Авито» выставили на продажу пассажирский самолет Boeing 757-230 0:35
Consent_Factory/Twitter Берлинская полиция использовала водометы для разгона протеста против коронавирусных ограничений
Берлинская полиция использовала водометы для разгона протеста против коронавирусных ограничений Вчера в 23:41
В Петербурге ужесточают меры по борьбе с COVID-19. Кафе и ледовые катки в ТЦ оставят без посетителей Вчера в 23:35
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Соловьева в тренды ютьюба Вчера в 22:52
Гостями ютьюб-шоу «Mint Music Home» станут музыканты Тося Чайкина и Поля Дудка Вчера в 22:40
Нейронная сеть человеческого мозга оказалась похожа на скопления галактик во Вселенной Вчера в 22:08
Andrew Leu/Unsplash В Японии лингвисты раскритиковали неправильный перевод вывесок на английский язык
В Японии лингвисты раскритиковали неправильный перевод вывесок на английский язык Вчера в 22:00
Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций о русской поэзии Вчера в 21:09
Отключить рекламу

В России за сутки выявили больше 23 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:08

В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 015 608. За сутки вылечились 25 573 человек, за все время — 1,5 млн. За сутки умерли 463 пациента — это тоже рекордный показатель. За весь период скончались 34 850 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 56,2 млн человек, 1,34 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,5 млн). Далее Индия (8,9 млн), Бразилия (5,9 млн) и Франция (2,1 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
рок
Глеб Самойлов и The Matrixx
Декадансные истории с синтезаторами и EBM
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
хип-хоп
HammAli & Navai
Авторы романтичного кальян-рэпа и завсегдатаи чартов
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить