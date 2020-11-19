Netflix выпустил трейлер документального сериала «Voices of Fire». Шоу спродюсировал Фаррелл Уильямс

Действие сериала происходит в родном городе музыканта — Вирджинии-Бич (штат Вирджиния, США), где одним из самых известных мест является церковь, служащие которой исполняют госпел. Фаррелл Уильямс вместе со своим дядей — епископом Иезекиилем Уильямсом — на протяжении шести серий будут искать таланты, чтобы собрать «один из самых вдохновляющих госпел-хоров в мире».

По сути, «Voices of Fire» — это конкурс талантов, где Фаррелл, его дядя Иезекииль и еще несколько судей выбирают вокалистов для будущего хора. Сериал также раскрывает предысторию певцов, многие из которых преодолели личные трудности, прежде чем прийти к исполнению госпела.

Премьера сериала на платформе состоится 20 ноября.