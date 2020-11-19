Netflix выпустит в феврале черно-белую драму «Мальком и Мари» с Зендаей

На стриминговом сервисе Netflix 5 февраля выйдет черно-белая драма «Мальком и Мари», главные роли в которой сыграли Зендая и Джон Дэвид Вашингтон. Об этом сообщил Variety.

Премьера фильма состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, после нее Netflix купил права на показ картины за 30 млн долларов. В драме Вашингтон предстает в образе режиссера, а Зендая — в роли его подруги. Пара обсуждает новый фильм главного героя и их бывшие отношения.

Съемки картины проходили во время пандемии COVID-19 в Калифорнии. Центральной локацией в фильме стал особняк Caterpillar House, который был построен архитектурным бюро Feldman Architecture в городке Кармеле в 2010 году.

Сценарий «Малькома и Мари» написал Сэм Левинсон, он же выступил продюсером и режиссером проекта. Ранее Левинсон работал с Зендаей на съемках сериала «Эйфория» — в нем он также выступил сценаристом, режиссером и продюсером.