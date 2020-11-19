Баста показал тизер клипа «ГотеММосква» со своего грядущего альбома

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выпустил тизер к клипу на один из синглов со своего грядущего альбома «Баста 40». Выход пластинки намечен на 20 ноября.

В новой песни музыканта «ГотеММосква» есть такие слова: «Никого не пожалеет этот голодный Готем. <…> И я слышу за окном снова оружейный хохот».