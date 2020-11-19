Баста показал тизер клипа «ГотеММосква» со своего грядущего альбома

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выпустил тизер к клипу на один из синглов со своего грядущего альбома «Баста 40». Выход пластинки намечен на 20 ноября.
В новой песни музыканта «ГотеММосква» есть такие слова: «Никого не пожалеет этот голодный Готем. <…> И я слышу за окном снова оружейный хохот».
«Баста 40» — первый за четыре года альбом рэпера, выпущенный под его самым узнаваемым псевдонимом. Последняя пластинка — «Баста 5» — вышла в 2016 году в двух частях. После этого Вакуленко занимался другими проектами: Ноггано, N1nt3nd0 и Gorilla Zippo.
Презентация альбома запланирована на концерт Басты в «Лужниках». Выступление должно состоятся 3 июля 2021 года.