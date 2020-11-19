В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина

В Петербурге депутат от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал фотографию Владимира Путина, которую повесили вместо портрета Александра Пушкина. Через час после этого к нему приехала полиция, которую вызвала сотрудница местной администрации, сообщает «Фонтанка».
По словам Юферева, он повесил изображение поэта для собраний в муниципальном округе Смольнинское, но через несколько дней обнаружил его пропажу. На месте Пушкина висел «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Депутат объяснил, что его разозлило случившееся и он разорвал снимок. Прибыв на место, полицейские допрашивали Юферева около часа, после чего составили протокол.
Депутат Диана Серая рассказала, что фотографию президента России сняли в знак «противостояния с администрацией».
«Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — пояснила она.
В марте прошлого года Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и материалов, оскорбляющих общество, символы и институты власти России. За оскорбление общества и государственных символов штраф составляет 30–100 тыс. рублей. За повторное нарушение — от 100 до 200 тыс. рублей, если оно происходило больше двух раз — до 300 тыс. или арест на 15 суток.