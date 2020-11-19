В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина

В Петербурге депутат от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал фотографию Владимира Путина, которую повесили вместо портрета Александра Пушкина. Через час после этого к нему приехала полиция, которую вызвала сотрудница местной администрации, сообщает «Фонтанка».

По словам Юферева, он повесил изображение поэта для собраний в муниципальном округе Смольнинское, но через несколько дней обнаружил его пропажу. На месте Пушкина висел «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Депутат объяснил, что его разозлило случившееся и он разорвал снимок. Прибыв на место, полицейские допрашивали Юферева около часа, после чего составили протокол.