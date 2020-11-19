Суд оправдал бывшего главу ярославской колонии и его заместителя по делу о пытках заключенного

Заволжский суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ярославской исправительной колонии № 1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, обвинявшихся в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на юриста фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову.

Как уточняет телеграм-канал «Ярославское дело», суд не нашел достаточных доказательств для обвинения Николаева и Михайлова. Кроме них фигурантами дела являются 11 человек — бывшие сотрудники ИК-1.

Они получили от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, шестерых фигурантов освободили в зале суда, остальных оставили под стражей.

О пытках Евгения Макарова в ярославской колонии стало известно благодаря видеозаписи, которую в мае 2018 года опубликовала «Новая газета». Сам ролик был снят в июне 2017 года. По данным правозащитников, сотрудники ИК нанесли Макарову 865 ударов по ногам, пяткам и спине резиновой дубинкой и кулаками. Кроме того, заключенному выливали на голову воду из ведра, срывали одежду и ставили на колени.