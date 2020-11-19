Бывшего чиновника Минобороны задержали по подозрению в крупной афере с древесиной

Заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина задержали по подозрению в афере по вырубке и продаже леса. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Куракин с двумя другими фигурантами — своим первым заместителем Владиславом Холодковым и руководителем ООО «Оборонспецресурс» Максимом Аном — организовывал масштабную вырубку леса на территории воинских частей, который продавали в Китай. Трое подозреваемых в то время работали в структурах Минобороны, нанесли ущерб на сумму 4 млрд рублей.

В 2014 году Куракин получил по фальсифицированным документам одобрение на массовую вырубку под видом санитарной. Пропажу леса выявили в Московской и Владимирской областях. По его указанию вырубку проводил начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. В 2015 году только офиацильно ему удалось заработать 427 млн рублей. На месте лесов коммерсанты из столичного региона устраивали мусорные полигоны. Нанесенный ущерб правоохранители оценили в 1,3 млрд рублей.

В 2016 году под видом организации оздоровительных мероприятий в таежных массивах Куракин организовал вырубку лесов в Центральном и Восточном военных округах. В результате под топор пошли здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны на площади в сотни тысяч гектаров. С воинских частей лес в Китай уходил за взятки на общую сумму 40 млн рублей. Управлял реализацией древесины начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков. Ущерб от вырубки оценивается по меньшей мере в 2,7 млрд рублей.

В 2017 году подозреваемые свернули деятельность, когда Куракин перешел сначала в ПАО «Ростелеком», а потом стал министром экологии и природопользования Московской области. Холодкова назначили его заместителем. Куракин среди руководящего состава правительства Московской области в 2019 году оказался самым обеспеченным чиновником — он задекларировал доход в размере 14,1 млн руб.

Фигуранты дела обвиняются по статьям 159, 285 и 290 (мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток). Они признают свою вину только частично.