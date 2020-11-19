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Хаски, «Плачу на техно» и Mutabor: Jager Music Awards объявила победителей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:58

Премия Jager Music Awards поделилась с «Афишей Daily» списком победителей 2020 года. Артистом года был признан Хаски, треком года — Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно», видео года — клип Хаски «Никогда‑нибудь».

Награду за лучшее комьюнити 2020-го получил лейбл «Домашняя работа», за вклад в индустрию наградили Институт Музыкальных инициатив.

Спецпремии были распределены следующим образом: #SaveTheNight досталась московскому клубу Mutabor, Beat of Change — фестивалю «Не виновата» против насилия в отношении женщин, «Новая реальность» — Институту Музыкальных Инициатив.

Посмотреть полный список лауреатов и узнать о них поподробнее можно на сайте Jager Music Awards.

Из‑за пандемии церемония вручении премии прошла онлайн в виде документального фильма о героях сцены. В нем «Пасош» и «Увула» дают экстремальный гиг в окружении друзей, рэпер Недры исследует природные пустоши с высоты вертолета, Moa Pillar и Ушко, держась за руки, пробираются пешком сквозь московские пробки, а девичий дуэт «Сестры» поют в зале без зрителей.

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