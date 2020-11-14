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Городские чайки подстроились под школьные обеды, чтобы добывать себе еду 20:54
Смерть Армена Джигарханяна, новый рекорд по COVID-19 в России и другие новости дня 20:40 Дайджест
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Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы
Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы 16:40
В Петербурге художники распишут стены домов в поддержку жертв домашнего насилия 16:18
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Михаил Иосилевич/Facebook Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге
Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге 13:43
Валерий Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних программах из‑за ограничений по COVID-19 13:38
Правительство обнулило налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять Мишустина 12:40
Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами 12:03
В России за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса 11:27
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Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе»
Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе» 10:15
Умер Армен Джигарханян 9:34
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Дайджест

Смерть Армена Джигарханяна, новый рекорд по COVID-19 в России и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:40

Умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса — новый рекорд. Общее число заболевших выросло до 1 903 253.

Валерий Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних программах. Этим он выразил протест против ограничений по количеству зрителей на концертах из‑за COVID-19.

ЦУМу грозит штраф из‑за очереди за новыми айфонами. Покупатели не соблюдали социальную дистанцию, к тому же некоторые из них были без масок и перчаток.

Госпитализирован актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Его положили в больницу в Сестрорецке, в пригороде Петербурга.

Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Фразу «Truth Be Told» («По правде говоря»), которую Ник Кейв написал на здании в США, закрасят. Она должна была разжечь диалог о расовой несправедливости, но привела лишь к спорам о своей художественной ценности.

В Петербурге на стенах домов появятся изображения, посвященные проблеме домашнего насилия. Кампанию запустил «Кризисный центр для женщин ИНГО» вместе с пятью художниками.

TikTok починит интернет студенту, который живет в деревне в Омской области и имеет доступ только к 2G. Каждый раз ему приходится залезать на дерево, чтобы подключиться к онлайн-занятиям.

Московское кафе Filial в Кривоколенном переулке объявило о закрытии. Заведение работает последние две недели.

Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку. Для журнала певец снялся в разных юбках.

Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе». Итан Хоук и Питер Сарсгаард снимутся вместе с Джейком Джилленхолом в триллере «Виновный».

На Disney+ выйдет ремейк «Черного плаща». Руководит перезапуском мультсериала Алекс МакАти.

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
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Армен Джигарханян
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Дмитрий Хрусталев
Гарри Стайлз
Крис Пратт
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Питер Сарсгаард
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