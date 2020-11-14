Смерть Армена Джигарханяна, новый рекорд по COVID-19 в России и другие новости дня

Умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса — новый рекорд. Общее число заболевших выросло до 1 903 253.

Валерий Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних программах. Этим он выразил протест против ограничений по количеству зрителей на концертах из‑за COVID-19.

ЦУМу грозит штраф из‑за очереди за новыми айфонами. Покупатели не соблюдали социальную дистанцию, к тому же некоторые из них были без масок и перчаток.

Госпитализирован актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Его положили в больницу в Сестрорецке, в пригороде Петербурга.

Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Фразу «Truth Be Told» («По правде говоря»), которую Ник Кейв написал на здании в США, закрасят. Она должна была разжечь диалог о расовой несправедливости, но привела лишь к спорам о своей художественной ценности.

В Петербурге на стенах домов появятся изображения, посвященные проблеме домашнего насилия. Кампанию запустил «Кризисный центр для женщин ИНГО» вместе с пятью художниками.

TikTok починит интернет студенту, который живет в деревне в Омской области и имеет доступ только к 2G. Каждый раз ему приходится залезать на дерево, чтобы подключиться к онлайн-занятиям.

Московское кафе Filial в Кривоколенном переулке объявило о закрытии. Заведение работает последние две недели.

Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку. Для журнала певец снялся в разных юбках.

Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе». Итан Хоук и Питер Сарсгаард снимутся вместе с Джейком Джилленхолом в триллере «Виновный».

На Disney+ выйдет ремейк «Черного плаща». Руководит перезапуском мультсериала Алекс МакАти.