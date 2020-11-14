Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами

Российское правительство решило возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, которое пришлось прервать из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кабинет министров.

Рейсы в Эфиопию планируются три раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшельские острова самолеты будут летать два раза в неделю по маршруту Москва — Виктория. Когда именно будет восстановлено авиасообщение с двумя странами, не уточняется.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Первыми странами, в которые можно было снова полететь, стали Беларусь, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швейцарию и Южную Корею. 15 октября вернулись рейсы до Кубы и Сербии, 1 ноября — до Японии.