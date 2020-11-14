перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дмитрия Хрусталева госпитализировали 18:13
Певчие птицы способны запоминать голоса почти с такой же точностью, как люди 17:47
Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку 17:26
Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы
Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы 16:40
В Петербурге художники распишут стены домов в поддержку жертв домашнего насилия 16:18
Компания Noveto Systems представила технологию, передающую звук индивидуально без наушников 15:40
В Москве закрывается кафе Filial 14:58
ЦУМу грозит штраф из‑за очереди за новыми айфонами 14:29
Михаил Иосилевич/Facebook Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге
Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге 13:43
Валерий Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних программах из‑за ограничений по COVID-19 13:38
Правительство обнулило налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять Мишустина 12:40
Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами 12:03
В России за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса 11:27
Россияне стали чаще покупать комнатные растения на фоне пандемии 10:52
Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе»
Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе» 10:15
Умер Армен Джигарханян 9:34
На земную орбиту вернулась старая лунная ракета США 9:19
На Disney+ перезапустят мультсериал «Черный плащ» 4:18
Итан Хоук и Питер Сарсгаард сыграют вместе с Джейком Джилленхолом в триллере «Виновный» 4:04
Celebrityfame1/Twitter В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф
В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф 3:15
Отключить рекламу

Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:26

Британский певец Гарри Стайлз стал первым мужчиной, которого поместили на обложку Vogue в одиночку. Журнал опубликовал фотографии из декабрьского выпуска.

За все время существования издания мужчины появлялись на обложке основного версии журнала всего десять раз, отмечает Variety. Для нового номера Стайлз поучаствовал в фотосете, в котором примерил разные юбки.

Исполнитель рассказал в интервью, что для музыканта важно развиваться, и это касается одежды и клипов в том числе. Он отметил, что смена образов, через которую прошли Дэвид Боуи и группа The Beatles, его очень вдохновляет.

«Одежда существует для развлечения, экспериментов и игр. Что действительно будоражит, так это размывание границ между стилями», — сказал артист.

Ранее стало известно, что Гарри Стайлз снимется в в экранизации ЛГБТ-романа Бетан Робертс «Мой полицейский». Фильм расскажет историю о школьной учительнице Марион, которая влюбляется в полицейского по имени Том, не зная о том, что Тома привлекает его новый знакомый Патрик. Действие развернется в Англии в 1950-е годы, к гомосексуальность в стране была криминализирована.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Гарри Стайлз
Дэвид Боуи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить