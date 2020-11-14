Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку

Британский певец Гарри Стайлз стал первым мужчиной, которого поместили на обложку Vogue в одиночку. Журнал опубликовал фотографии из декабрьского выпуска. За все время существования издания мужчины появлялись на обложке основного версии журнала всего десять раз, отмечает Variety. Для нового номера Стайлз поучаствовал в фотосете, в котором примерил разные юбки.

Исполнитель рассказал в интервью, что для музыканта важно развиваться, и это касается одежды и клипов в том числе. Он отметил, что смена образов, через которую прошли Дэвид Боуи и группа The Beatles, его очень вдохновляет.

«Одежда существует для развлечения, экспериментов и игр. Что действительно будоражит, так это размывание границ между стилями», — сказал артист.

Ранее стало известно, что Гарри Стайлз снимется в в экранизации ЛГБТ-романа Бетан Робертс «Мой полицейский». Фильм расскажет историю о школьной учительнице Марион, которая влюбляется в полицейского по имени Том, не зная о том, что Тома привлекает его новый знакомый Патрик. Действие развернется в Англии в 1950-е годы, к гомосексуальность в стране была криминализирована.